Уилям и Кейт говорили открито с децата си за рака

Принц Уилям разкри, че с децата му са обсъждали всичко относно битката на майка им - Кейт Мидълтън с рака. През януари 2024 г. стана ясно, че принцесата на Уелс е претърпяла планирана коремна операция.

В началото се смятало, че не става дума за онкологично заболяване. Но тестове след операцията показали, че ракът е налице.

И Кейт трябваше да започне химиотерапия.

През септември 2024 г. Мидълтън обяви, че е приключила с химиотерапията, а през януари 2025 г. стана ясно, че принцесата е в ремисия.

Кейт и Уилям имат 3 деца - принц Джордж на 12 г., принцеса Шарлот на 10 г. и принц Луи на 7 г.

Сега принц Уилям каза, че с Кейт са искали да отговарят на всички "трудни въпроси" на децата относно заболяването.

"Всяко семейство преминава през трудни периоди и се изправя пред предизвикателства заедно. Как се справяш с тези моменти - това прави разликата. Ние решихме да кажем на децата всичко, и добрите, и лошите новини. Ние им обяснихме защо определени неща се случват и защо те може да се чувстват разстроени. Децата разбират много повече, отколкото ние понякога признаваме. Понякога те питат трудни въпроси и ние невинаги имаме отговорите. Но ние решихме да говорим за всичко открито. Това наистина ни държи обединени.", коментира Уилям в "Domingão com Huck on Sunday".

