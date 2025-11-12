Обвиниха учител в Абърдийн, че развалил Коледата на седемгодишни деца

Училище във Великобритания е разследвано, след като учител е обвинен, че е съсипал Коледа, защото е казал на учениците, че „Дядо Коледа не е истински“.

Твърди се, че забележката е била направена в начално училище „Грийнбре“ в Абърдийн по време на урок на Деня на всички светии.

Това е предизвикало плач сред девет и десетгодишни ученици, които са задавали серия от въпроси за светци, включително Свети Николай - известен още като Дядо Коледа.

Родителите се оплакват от начина, по който са били водени дискусиите, което е довело до намесата на Общинския съвет на Абдърдийн. Някои казаха, че е „срамно“, че училището е „съсипало магията на Коледа“, а други изразиха желание учителят, който е замесен в случилото се, да даде обяснение.

Една майка на ученик от 5-ти клас каза, че ситуацията „не е приятна“ и призна, че децата й са били „разстроени“.

Говорител на Общинския съвет на Абърдийн заяви:

„Наясно сме, че група от шестима ученици от началното училище са водили разговор за Деня на всички светии, което е довело до това някои деца да задават въпроси за други светци, включително Свети Николай. Семействата могат да бъдат сигурни, че са споделени наученото от разследването, за да подпомогнат нашия персонал да се ориентира в чувствителни дискусии. Съветът цени магията и радостта на празничния сезон и оценява малкия брой родители и полагащи грижи, които ни споделиха своите опасения.“

Родителите настояват, че предполагаемият гаф е направил Коледа по-малко специална за децата им и споделят шока си с Press and Journal. Един от тях сподели:

„Това изобщо не трябва да е тема, която се обсъжда в училище.“ Друг добави: „Децата не са малки много дълго и Коледа е толкова специална за тях.“

Майката на ученик от P4 каза, че се надява в училище да има „думи“, с които да „оправи това“.

Но един родител призна, че става „все по-трудно“ да се скрие суровата реалност за съществуването - или липсата - на Дядо Коледа от децата си.

Друг родител, на ученик от P7, добави:

„Вече обсъдих това с децата си. Мисля, че трябва да зависи от родителите, но си мислех, че децата на тази възраст вече ще знаят.“

Общинският съветник на Абърдийн и координатор на образованието Мартин Грейг каза:

Дядо Коледа е важна част от коледните тържества. Чудесно е да се види щастието и забавлението, които Дядо Коледа носи на децата и семействата. Всяка година преживяването създава прекрасни, дълготрайни спомени.“

Само миналата година имаше експлозия от възмущение в Mumsnet, след като майка разкри, че учителят по религия на седемгодишното ѝ дете също му е казал, че Дядо Коледа не е истински.

В интервю за британската платформа за родители тя заяви, че детето ѝ „не е от хората, които преувеличават“ и постави под въпрос дали е „разумно“ да се каже истината на някого на тази възраст, след забележките на преподобния д-р Пол Чембърлейн в началното училище „Лий-он-дъ-Солент“ в Хампшир. Мнозина се втурнаха към коментарите със смесени мнения, тъй като някои от тях твърдяха, че учителите не могат да лъжат учениците, ако бъдат попитани.

Публикацията гласеше:

„Разумно ли е учител по религия да казва на седемгодишни деца, че Дядо Коледа не е истински? Седемгодишният ми син току-що ми каза, че учителката му по религия е казала на класа, че Дядо Коледа „не е истински“ днес. Той не е от хората, които преувеличават. Попитах дали някое от децата го е подтикнало с въпроса си, а той каза „не“, тя просто го е казала. Ако смятате, че е неразумно, бихте ли казали нещо на училището? Учителите имат ли право да кажат, че Дядо Коледа не е истински на седемгодишна възраст.“

Но един човек написа:

„Да, тя е права, предполагам, че няколко от децата са попитали и учителката едва ли би могла да лъже. Дядо Коледа не е истински! На децата може да се разказва за Свети Никола и други, откъдето произлиза митът, и е забавно да се преструваш, но идва момент, в който преструването спира. Със сигурност никога не съм вярвал в мита за Дядо Коледа, когато бях на седем, съмнявам се, че много хора са вярвали. Струва ми се, че родителите се разстройват много повече от децата си.“