Ретроградният Уран ще разтърси живота на 4 зодии

Ретроградният Уран носи шокиращи обрати за 4 зодиакални знака, които са напът да поставят под въпрос всичко познато. Този шокиращ транзит ви кани да предефинирате какво означават за вас стабилността и комфортът.

Ретрограден Уран в Телец е време да се заемем с някои недовършени дела!

На 7 ноември ретроградният Уран се завърна в Телец, разтърсвайки всичко, което сме смятали за стабилно и сигурно. Това важи особено за фиксираните знаци (Телец, Лъв, Скорпион, Водолей), особено ако те не са склонни да се променят.

Известен още като „Великият будител“ и планета на бунта, Уран не просто се завръща в Телец; а бие тревога, подканвайки ни да се изправим пред това, с което все още не сме се справили в сферата на парите, ценностите, сигурността и самочувствието.

Ако нещо в живота ви се струва, че е на пауза или ако неочакван обрат на събитията ви кара да поставите под въпрос чувството си за стабилност, това е Уран в действие.

В астрологията Уран е известен с това, че причинява смущения и хаос, когато в действителност е тук, за да създаде място за истина, иновации и освобождение.

Докато се движи през зодиака, той ни изтръгва от рутини, които вече не ни служат, което често води до пробив или революция.

От 7 юли Уран разтърси нещата в любопитния знак Близнаци, предизвиквайки промени в комуникацията, технологиите и мисловните процеси.

Но от 6 септември той започна да се връща назад, следвайки стъпките си, и сега, когато отново навлиза в Телец (знакът, в който за първи път навлезе през 2018 г.), ние преразглеждаме същите теми, които определиха последните седем години, глобално и на лично ниво.

