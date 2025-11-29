5 пуловера, които ще са хит тази зима

Когато дойде есенно-зимния период, не е задължително да изпадате в „модна депресия“. Със сигурност ви липсват лятото и неговите цветове, но есента има с какво да ви изненада. Вижте няколко пуловера, които ще освежат есенния ви гардероб:

Кафяв пуловер

В този момент от годината можем спокойно да кажем, че кафявото е цветът par excellence на момента. Затова пуловерите в този нюанс са позиционирани като абсолютна тенденция.

Толкова важен и универсален, колкото и елегантен, този пуловер е преоткрита „основна“ дреха, която е установена като задължителна за този сезон. Истински стилен жокер, който е завладял както модните експерти, така и тези, които търсят интелигентни инвестиции за гардероба си.

„Бабината“ жилетка

„Бабината“ жилетка е водеща в списъците с тенденции от няколко сезона, а за есен 2025 г. тя е и ключова дреха. Тя е идеален избор за спокойни есенни визии; може да се носи върху обикновена тениска и в комбинация с дънки, рокли, поли, панталони.

Възможностите за стилизиране са разнообразни и резултатът е лесен, бърз и стилен външен вид, който е идеален за резки промени в температурата.

