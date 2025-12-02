IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Футболистът на Арсенал Букайо Сака се сгоди

Предложи брак на приятелката си, с която са заедно от 5 години

02.12.2025 | 05:40 ч. 0
Снимка: Getty Images

Букайо Сака и Толами Бенсън се сгодиха! 24-годишният английски футболист е предложил брак на инфлуенсърката, която след дни навършва 25 г. Според източници на "The Sun", звездата на Арсенал е направил предложението по време на романтична среща в изискан хотел в Лондон.

Двамата са заедно от около 5 години - от 2020 г.

"Букайо изключително се постара за предложението - и пръстенът, който той избра, е абсолютно огромен. Той организира специална нощ в топ хотел в Лондон и там направи предложението. Беше невероятно специално и Толами беше тотално зашеметена", коментира източникът.

Звездите не говорят много за връзката си публично. Но споделиха в Instagram снимки от годежа.

