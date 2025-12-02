IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво означава знакът "304", който Ламин Ямал показва след гол?

Жестът символизира родния му квартал в Барселона

02.12.2025 | 07:50 ч. 5
Снимка БГНЕС

Звездата на Барса разкри значението на жеста, който е негова запазена марка при празнуване на гол.

Ламин Ямал скръства ръцете пред тялото си и с пръстите показва числата 3 и 4.

„Този ​​жест символизира квартала, където съм израснал, Росафонда. 304 е пощенският му код. В Барселона пощенските адреси започват с 08, а нашият квартал е 08304, цитира CBS News думите на Ямал.

евро.

В Росафонда никой не знаеше как ще се развие животът му, разказва още Ямал. „Никой не знаеше дали ще може да стане футболист, архитект, художник или дори да си намери работа. Виждаш как работят родителите ти; те не могат да бъдат около теб през цялото време. Имаше известна несигурност за бъдещето“, казва Ямал пред CBS News.

Според Transfermarkt, текущата пазарна стойност на Ямал се оценява на 200 милиона евро.

В 14 мача този сезон играчът е отбелязал седем гола и е дал девет асистенции. Общо Ламин е изиграл 120 мача за каталунския отбор, отбелязвайки 32 гола и давайки 43 асистенции.

