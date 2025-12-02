IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 148

Тейлър за Травис: Най-голямата изненада в живота ми

Сгодиха се през август

02.12.2025 | 22:37 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Тейлър Суифт каза, че Травис Келси е най-голямата изненада в живота ѝ. 35-годишната поп певица похвали любимия си в трейлър за документалната си поредица "The End of an Era".

"Най-значимата връзка, която съм имала, започна с мъж, който каза, че е наранен от това, че не исках да се запозная с него. Най-голямата изненада в живота ми", коментира звездата. 

Припомняме, че изпълнителката и американският футболист започнаха романтичните си отношения през юли 2023 г.

Тогава Травис присъства на концерт на Тейлър и поискал да се запознае с нея лично, но тя не откликнала. 

Още за отношенията им четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Тейлър Суифт Травис Келси двойка връзка
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem