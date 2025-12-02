Тейлър за Травис: Най-голямата изненада в живота ми

Тейлър Суифт каза, че Травис Келси е най-голямата изненада в живота ѝ. 35-годишната поп певица похвали любимия си в трейлър за документалната си поредица "The End of an Era".

"Най-значимата връзка, която съм имала, започна с мъж, който каза, че е наранен от това, че не исках да се запозная с него. Най-голямата изненада в живота ми", коментира звездата.

Припомняме, че изпълнителката и американският футболист започнаха романтичните си отношения през юли 2023 г.

Тогава Травис присъства на концерт на Тейлър и поискал да се запознае с нея лично, но тя не откликнала.

