Брачни проблеми мъчат Гуен Стефани и Блейк Шелтън

Но още са заедно

04.12.2025 | 19:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Гуен Стефани и Блейк Шелтън преминават през предизвикателства и труден период в брака си, съобщава източник на американския "The Sun".

През миналата пролет 49-годишният певец пусна песен, посветена на раздяла и още тогава феновете помислиха, че в нея намеква за отношенията си с певицата.

Освен това, звездите не присъстваха на наградите CMA Awards през ноември, въпреки че Блейк беше сред номинираните изпълнители.

"Те преминаха през истински предизвикателства, нищо не е изфабрикувано. Имаше периоди, в които напрежението беше достатъчно голямо, че хората, които са им близки, тихо се чудиха дали връзката ще издържи. Не беше драма, беше реалността на смесването на два тотално различни свята. Блейк е толкова кънтри, а Гуен порасна в Лос Анджелис. Тези начини на живот не могат автоматично да се синхронизират. Те трябваше да учат един от друг", коментира източникът.

