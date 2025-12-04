Протести с искане “Оставка” в няколко български града

Жителите на няколко български града и тази вече се събраха на протест, а основното им искане е оставка на правителството. Протести тази вече имаше в Монтана, Пловдив, Пазарджик, Русе, Ловеч, Кюстендил и други.

Със скандирания “Оставка, съд, затвор” “Българи – юнаци”, “Сърце, душа – за България” и “Не на еврото”, “Избори” гражданите огласиха площада, а пред протестиращите говори народният представител от “Възраждане” Ангел Георгиев.

“На нас ни писна от безобразия, писна ми да гледам как само муцуните на управляващите се сменят, а де факто ни управлява една изключително крадлива прослойка. Те не искат ние да решаваме бъдещето си. Не искат ние да решаваме какъв да ни е бюджетът, каква да ни е валутата. Виждаме как на практика ни управлява коалиция “Наглите””, каза Георгиев.

Група протестиращи се събра до сградата на Община Пазарджик също с искания за оставка на правителството и против заявеното намерение от кмета Петър Куленски за увеличаване на местните данъци.

Протестите се организирани от “Възраждане”.