Какво ви очаква според рождената ви дата, без значение от месеца, в който сте родени, вижте в седмичната ни нумерологична прогноза за 8 – 14 декември.

Родените на 1, 10, 19 и 28-о число на всеки месец

Можете да преминете през истинско увеселително влакче на емоциите тази седмица. Хора, които са трудни по характер и трудно се удовлетворяват, може да бъдат особено изтощителни за вас. Безпокойството или усещането, че не сте достатъчно добри, могат да накарат нещата да изглеждат по-лоши, отколкото са.

Просто направете най-доброто, на което сте способни. Възможно е важна връзка да достигне до повратна точка. Внимавайте да не кажете нещо, за което по-късно ще съжалявате. През уикенда се отпуснете в компанията на добри приятели, правейки това, което всички обичате.

Родените на 2, 11, 20 и 29-о число на всеки месец

Тази седмица изисква поддържане на деликатен баланс. Можете да бъдете опора за хора, които преминават през трудности. Съветите и подкрепата ви означават повече, отколкото предполагате. В същото време е важно да не се жертвате изцяло заради проблемите или драмата на друг човек, да се грижите и за личните си интереси.

Енергията е благоприятна за финансови и семейни решения. Бъдете отворени към възможността да намерите специалисти, които да помогнат за реализиране на идеите ви. Изненадайте любимия ви човек през уикенда.

Източник: Седмична нумерологична прогноза за 8 – 14 декември