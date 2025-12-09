Дъщерята на Гуинет Полтроу се впечатлила от целувката ѝ с Тимъти Шаламе

Гуинет Полтроу разкри как са реагирали децата ѝ на целувките ѝ с Тимъти Шаламе. 53-годишната актриса има 21-годишна дъщеря Епъл и 19-годишен син Моузес от бившия си Крис Мартин.
Двамата се разделиха през 2014 г.
Гуинет и 29-годишният Тимъти участват заедно във фирма "Marty Supreme", посветен на американския играч по тенис на маса Марти Райсмън. И във филма двамата имат интимни сцени.
Питат актрисата как са реагирали децата ѝ на снимките от снимачната площадка, на които се вижда как с Шаламе се целуват.
"Моята дъщеря помисли, че е много впечатляващо, а моят син каза: "О, Боже, мамо. Това е прекалено", сподели звездата пред "Extra".
"Моята дъщеря помисли, че е много впечатляващо, а моят син каза: "О, Боже, мамо. Това е прекалено", сподели звездата пред "Extra".