Дъщерята на Гуинет Полтроу се впечатлила от целувката ѝ с Тимъти Шаламе

Гуинет и младият актьор участват заедно в нов филм

09.12.2025 | 22:15 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Гуинет Полтроу разкри как са реагирали децата ѝ на целувките ѝ с Тимъти Шаламе. 53-годишната актриса има 21-годишна дъщеря Епъл и 19-годишен син Моузес от бившия си Крис Мартин.

Двамата се разделиха през 2014 г.

Гуинет и 29-годишният Тимъти участват заедно във фирма "Marty Supreme", посветен на американския играч по тенис на маса Марти Райсмън. И във филма двамата имат интимни сцени.

Питат актрисата как са реагирали децата ѝ на снимките от снимачната площадка, на които се вижда как с Шаламе се целуват. 

"Моята дъщеря помисли, че е много впечатляващо, а моят син каза: "О, Боже, мамо. Това е прекалено", сподели звездата пред "Extra".

Какво още разказа тя четете в teenproblem.net

