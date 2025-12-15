Линдзи Лоън призна на какво я е научил съпругът ѝ

Линдзи Лоън е научила важен житейски урок от своя съпруг - Бадър Шамас.

39-годишната актриса е много позитивна личност, но се е научила понякога да смекчава своя ентусиазъм.

"Аз съм много позитивен човек, така че винаги очаквам всичко да мине по начина, по който трябва да мине. И моят съпруг ме научи: "Ти трябва да си подготвена за други неща, за да не се разочароваш. Ако това не стане по този начин, тогава е ОК.". И това е наистина важно за мен, защото аз никога наистина не съм разбирала цената на това. Ти си своя собствен плавателен съд. Ако не се подхранваш, всичко може да те разсея за секунда. Всичко може да се преобърнe", коментира звездата пред "People".

