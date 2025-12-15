IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Седмичен любовен хороскоп 15-21 декември

15.12.2025 | 11:37 ч. 1
Снимка: iStock/FTiare

Овен
Този път, за да защитите връзката си, ще се наложи да проявите качествата, за които обикновено ви критикуват, а именно решителност, дори инат. Някой се опитва да застане между вас и любимия човек и, ако не реагирате светкавично, ще се окажете в доста неблагоприятна позиция.

Телец
Предстоят изненади. Дори да не сте го предвиждали, Романтиката ще „почука на вратата ви“. Случайна среща ще предизвика неизпитани до момента емоции. Последвайте ги смело и с увереност в себе си. Никога не е късно за ново влюбване.

Близнаци
В живота ви ще се появи нов човек, който ще се бори не само за вниманието ви, но и за място в гравитационното ви поле. Не бъдете прекалено придирчиви, вие също не сте перфектни. За да получите обич, трябва да сте готови да дадете такава.

За останалите четете в teenproblem.net

