Коледни рецепти – как да приготвите шоколадов ментов сладкиш

Коледните десерти са една от най-важните съставки за перфектния празник. Все пак цяла година сме се ограничавали, ходили сме на фитнес и сме избягвали всичко любимо, за да може да сме във форма. Зимата обаче предразполага да се отпуснем леко, скрити зад дебелите дрехи и палта. А Коледа е времето, когато калориите не се броят. Така че, не се притеснявайте, ако си вземете допълнително парче щолен, още една напукана сладка или пък от вкусния ябълков щрудел, чиято рецепта се предава от поколения в семейството ви.

Ако пък искате да изненадате гостите си тази година, заложете на нещо малко по-нетрадиционно. Създайте вкусно брауни с нотка на мента, за да увеличите още повече чувството на коледна магия. Бонбоните с мента се свързват със сезонната символика на празниците заради своя освежаващ вкус и идеално съчетание със зимния сезон. Вкусът и свежият дъх напомнят за снежните пейзажи и малко по-студения въздух, който е характерен за Коледа и Нова година.

Днес ви представяме една коледна рецепта, която сме (почти) сигурни, че не сте опитвали. Този шоколадов ментов сладкиш съдържа точното количество сладост и свежест. Двойната доза ментов вкус – от екстракта от мента в шоколадовата глазура и ментовите бонбони, които украсяват горната част – присъства, но не е прекалено силна. Този кекс е едновременно празничен по отношение на представянето и вкуса си.

Забавлявайте се с глазурата и потапяйте креативно – опитайте да потопите само половината от кекса или да потопите под ъгъл.

Съвет – за да смачкате ментовите бонбони, поставете ги в малка торбичка с цип и използвайте плоската страна на чук за месо или точилка, за да ги раздробите на парчета.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg