6 знака, че не може да имате доверие на този мъж

Изследванията показват, че когато доверието във връзката е нарушено, то невинаги може да бъде поправено. Понякога е очевидно защо е било нарушено. Но то може да бъде нарушено и по странни начини и дори с най-добри (ако не и погрешни) намерения.

Това изглежда се случва особено при мъжете, така че разбирането как да не се нарушава доверието на първо място е най-добрият начин да се поддържа силна връзка.

Ако на един мъж не може да се има доверие, тези 6 малки неща, които той прави, го правят доста очевидно:

1. Той изопачава истината, за да избегне конфликт

Мъжете вярват, че имат инстинкт да защитават жените, който датира от началото на човечеството. Мъжкото желание за защита на жената е вкоренено до такава степен, че опитвайки се да защити жена, мъжът може да направи неща, които да я вкарат в беда. Какви неща?

Да кажеш лъжа, защото не искаш да я разстроиш?

Да скриеш нещо от нея, което те кара да изглеждаш зле?

Да не споделяш информация с нея, свързана със семейството ти и произхода ти?

Да не споделяш финансова информация?

Да ѝ казваш само малки части от истината, защото цялата истина може да причини драма?

Може би си мислите, че всички тези неща не са толкова лоши и че всички те ще поддържат ниски нива на разстройство и драма, и това е хубаво нещо, нали? За съжаление, не. Ако мъж направи някое от тези неща, партньорката му ще разбере. Или интуицията ѝ ще ѝ каже, че той крие нещо, или тя ще го хване направо. В резултат на това тя ще загуби доверие в него.

Дори и да се опитва да направи нещо, което според него ще я защити и ще е от полза за връзката им, това все пак може да доведе до нарушено доверие. Затова бъдете честни с нея през цялото време. Не се опитвайте да я защитавате. В крайна сметка това само ще се обърне срещу вас.

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Източник: Tialoto.bg