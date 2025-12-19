Кристина Агилера на 45 – от трудно детство до голяма физическа трансформация

"Името ти звучи твърде етнически", казват на Кристина от някои звукозаписни компании преди 25 години, без да осъзнават, че говорят с една от изгряващите поп диви, която ще постигне огромен успех през своята кариера. Ако има бунтарска, упорита, решителна и уникална изпълнителка, това е тя.

Тя е единствената, която е сравнявана с Марая Кери заради широкия си вокален диапазон от четири октави или дори със самата Барбра Стрейзънд. Известна като "гласът на поколението", с пет награди "Грами" и две латино награди "Грами", тя беше, заедно с Мадона, най-продаваният изпълнител в началото на 2000-те. Днес изпълнителката на Genie in a Bottle навършва 45 години.

Кристина Мария Агилера е родена на 18 декември 1980 г. в Стейтън Айлънд, Ню Йорк. Но прекарва детството си във Филаделфия с майка си Шели Кърнс, сестра си Рейчъл и доведения си баща. Нейният биологичен баща, Фаусто, заслужава отделна глава. Неговият буен нрав белязва ранния живот на артистката завинаги. Роден в Еквадор, той е сержант в американската армия. Неговата токсичност и агресия оставят своя отпечатък върху съществуването на Кристина: "Единственият начин да избягам от цялата тази негативност беше да се заключа в стаята си и да пея", заяви веднъж певицата.

Тя израства, слушайки испански у дома, тъй като майка ѝ също говори езика, а баба ѝ и дядо ѝ по бащина линия живеят с тях. Кристина активно е възприела това наследство и винаги се е гордяла с латиноамериканския си произход, издавайки цели албуми на испански, като Mi Reflejo и Aguilera, и сътрудничейки си с латиноамерикански изпълнители като Енрике Иглесиас и Рики Мартин.

