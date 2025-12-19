Разберете всичко за сладките деца на Енрике Иглесиас и Анна Курникова

Повече от 20 години Енрике Иглесиас и Анна Курникова от години са сред обичаните звездни двойки.

Двамата са дискретни и пазят ревностно личния си живот далеч от светлините на прожекторите.

Испанският певец и бившата тенисистка имат три деца – близнаците Луси и Никълъс и по-малката им сестра Мери, а в момента са в очакване на четвърто. През август 2025 г. списание People съобщи, че Анна Курникова и Енрике Иглесиас очакват бебе.

Любовната история на Енрике Иглесиас и Анна Курникова

Историята на Енрике Иглесиас и Анна Курникова започва през 2001 г. на снимачната площадка на музикалния видеоклип към хита Escape. Оттогава двамата изграждат дългогодишна връзка, основана на доверие, уважение и споделени ценности. Макар никога да не са сключвали официален брак, Енрике и Анна многократно са доказвали, че стабилното семейство не зависи от формалности, а от любов и отдаденост.

Още преди да стане майка, Анна открито е говорила за желанието си да има деца. В интервю за Women’s Health тя споделя, че майчинството винаги е било част от бъдещето ѝ, независимо дали чрез раждане или осиновяване. Това желание се превръща в реалност години по-късно, когато двойката изненадва света с появата на близнаците си.

Луси Иглесиас – първата дъщеря на звездната двойка

Луси Иглесиас е родена на 16 декември 2017 г. в Маями заедно с брат си близнак Никълъс. Раждането на близнаците на Енрике Иглесиас и Анна Курникова идва като пълна изненада за обществеността, тъй като бременността е пазена в пълна тайна. Първите снимки на децата се появяват месеци по-късно и бързо обикалят медиите по целия свят.

Източник: Tialoto.bg