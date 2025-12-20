Какви са традициите на Игнажден: От важния гост до трапезата

Според традициите на Игнажден се празнува първата коледна вечеря. Трапезата е изцяло постна.

Много неща е имало в миналото, които днес малко сме позабравили. За полазника всички знаят - първият човек, който влиза в дома и според това какъв човек е той, вещае каква ще бъде годината напред. В миналото полазникът невинаги е човек. Може да е животно и ако е женско, е добър знак - значи, че ще бъде добра годината.

Това разказа етнологът д-р Анелия Овнарска-Милушева в съботното издание на "България сутрин".

Според нея хората в миналото много са се притеснявали кой ще прекрачи първи прага им и са канили специален гост.

"Това трябва да е добър човек, да е имотен, здрав, да са здрави и децата му. Във всяко село има един-двама такива души и не са могли да бъдат полазници навсякъде. Тези хора носят голяма тежест през годината. Има три на брой кадени вечери. На някои места първата е именно на Игнажден. Храната на трапезата е обредна и изпълнява ролята на дар", допълни Овнарска-Милушева за Bulgaria ON AIR.

По обредните моменти гадаем бъдещето

Игнажден е позициониран чисто астрономически в момента, в който се ражда новото Слънце, обясни етнологът.

"Когато границата между двата свята - човешкия и отвъдния, е изтъняла, това е период, в който в човешкия свят навлизат отвъдни създания като караконджулите. Това е много тежко, студено и тъмно време. По обредните моменти се гадае какво ни предстои", коментира гостът.

Какво да не правим

Думата "празник" идва от ден, празен от ежедневните задължения на жената и запълнен със специална обредност, която по магически начин да привлече доброто в хората, поясни Овнарска-Милушева.

"Забраната е в посока на това да не се използват игли и остри предмети. Около празнуването домакинята винаги има много задължения. Женска работа е да създаде живота, претворявайки го в хляб. Не се вари боб, леща - поверието в свързано с имитацията на болест във вид на пъпки", посочи тя.

"Книгата ми събира празниците от тъмния период - "мръсните дни", каза етнологът.