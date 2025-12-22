IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
12 знака, че една двойка е пред раздяла

Поддържайте връзката си близка, вместо бавно да се раздалечавате

22.12.2025 | 22:45 ч.
Снимка: Istock

В началото на една връзка интензивните чувства сближават двойката, така че и двамата си мислят, че отношенията им винаги ще останат изключително романтични. Новата романтика е лесна и не изисква почти никакви усилия, за да се поддържа страстта жива, така че несъзнателно си мислите, че винаги ще бъде така. Идва обаче момент, когато една връзка изисква целенасочени усилия, за да не се отдалечите от партньора си. Ако искате да останете близки, ще трябва да следите за някои от дванадесетте най-често срещани признака, че връзката ви е в беда – и да започнете работата по сближаването ви.

Ето 12 неща, които се случват точно преди двойката да се раздели безвъзвратно

1. Усещате загуба на привързаност

Ако се притеснявате, че може би се отдалечавате от половинката си, има няколко начина, по които можете да промените нещата във връзката си и да научите как да спасите любовта си. Ранните етапи на романтичната връзка са забавни, вълнуващи, ободряващи, занимаващи ума, генериращи чувства, каращи ни да се усмихваме, нямаме търпение да видим любимия си и не можем да го избием от ума си. Привличането да сте заедно е силно и движи мислите, действията и плановете ви. Това е прекрасно чувство и копнеете да бъдете с партньора си и не можете да си представите, че някога нещо ще бъде различно. След около 5-10 години обаче усещането във връзката започва да е много по-различно. Чувството, за което сте мислили, че никога няма да си отиде, го няма отдавна. Все още се харесвате – поне от време на време – и правите неща заедно като семейство, но страстта я няма. Може би от време на време я усещате малко, но най-вече изглежда далечна и сякаш никога няма да се върне. Забелязвате ли по-малко докосвания, целувки и прегръдки? Проучване в Journal of Family Issues обяснява, че макар в началото да е било много естествено и нормално да сте физически близки през по-голямата част от времето, сега забелязвате, че никой от вас не инициира или не отговаря на признаци на обич, както в миналото. Рядко или никакво е държането за ръце, а ако случайно сте на филмово събитие или на дивана, седнали сравнително близо, рядко се приближавате достатъчно, за да осъществите физически контакт или да прегърнете половинката си.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

