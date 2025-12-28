Таро картите за новата седмица са Петица пентакли и Колелото на съдбата.

Първата таро карта е Петица пентакли.

В гадаене на таро тя символизира трудности, загуба или усещане за изолация. Таро картата често се свързва с материални проблеми, финансови ограничения или емоционално напрежение, които могат да създадат усещане за нестабилност и несигурност. В личния живот Петица пентакли може да означава период на трудности във взаимоотношенията, липса на подкрепа или моменти на самота.

Картата напомня, че тези преживявания, макар и трудни, са временни и служат като възможност за осъзнаване на собствената стойност и за търсене на помощ и подкрепа от хора, на които можем да разчитаме.

В работен или финансов план таро карта Петица пентакли показва предизвикателства, загуби или ограничения, които могат да забавят напредъка ви. Но въпреки това тази таро карта носи и послание за важността на подкрепата – откъде я получаваме, дали от семейството, приятели или колеги. Те могат да помогнат да се преодолеят трудностите. Карта Петица пентакли ни насърчава да не се изолираме и да търсим решения, дори когато обстоятелствата изглеждат неблагоприятни за нас.

Източник: Седмична таро прогноза за 29 декември 2025 – 4 януари 2026