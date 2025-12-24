Тейлър Суифт смятала, че няма да си намери мъж

Тейлър Суифт проговори за болката от разбитото си сърце. 36-годишната певица премина през две раздели преди 2 години и половина - точно когато световното ѝ турне Eras Tour беше в началото си. Сега тя призна, че ѝ е било трудно да се справя с болката и да намира сили за концертите си.

"Имаше моменти в това турне, в които турнето наистина беше единственото нещо, което ме караше да продължавам напред в живота си. Но никога нямаше моменти в турнето, в които си мислех: "О, аз искам да се откажа от турнето, защото турнето е трудно.". Не, личният ми живот беше труден", коментира звездата в "The End of Era".

Музикалното ѝ турне ѝ дало смисъл - докато преживяала лични страдания.

"Преминах през 2 раздели в първата половина на турнето. Това са много раздели, всъщност. Това шоу е това, което ми дава цел и това, което мога да използвам, за да ставам от леглото. Турнето никога не е било трудното нещо в живота ми. Турнето беше това, което ми позволи да намеря смисъл, отвъд гадостите, които ставаха в живота ми. Мъжете ще те предадат. Eras Tour никога", посочи още тя.

Турнето започна през март 2023 г. и продължи до декември 2024 г.

Изпълнителката каза още, че смятала, че никога няма да намери правилния човек за нея.

Какво още разказа тя четете в teenproblem.net