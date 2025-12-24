Как Том Брейди реагира на сватбата на бившата си - Жизел?

Скоро феновете останаха изненадани, като разбраха, че Жизел Бюндхен се е омъжила за втори път.

45-годишната моделка и партньорът ѝ Йоаким Валенте сключили брак на скромна и тайна церемония в началото на декември. И навярно някои се чудят как е реагирал на това бившият съпуг на Жизел, Том Брейди.

Източник на Daily Mail" обяснява, че Том е знаел, че бившата му Бюндхен отново ще се омъжва.

"Не беше тайна за него. Те все още трябва да си говорят, заради децата и въпреки че това често е доста кратко, важните събития, графиците и, разбира се, тя да се омъжи, бе нещо, което няма да пази в тайна", издава източникът.

Брейди опитва да е зрял.

Как се чувства той четете в teenproblem.net