IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Как Том Брейди реагира на сватбата на бившата си - Жизел?

Тя се омъжи в началото на декември

24.12.2025 | 23:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Скоро феновете останаха изненадани, като разбраха, че Жизел Бюндхен се е омъжила за втори път.

45-годишната моделка и партньорът ѝ Йоаким Валенте сключили брак на скромна и тайна церемония в началото на декември. И навярно някои се чудят как е реагирал на това бившият съпуг на Жизел, Том Брейди.

Източник на Daily Mail" обяснява, че Том е знаел, че бившата му Бюндхен отново ще се омъжва.

"Не беше тайна за него. Те все още трябва да си говорят, заради децата и въпреки че това често е доста кратко, важните събития, графиците и, разбира се, тя да се омъжи, бе нещо, което няма да пази в тайна", издава източникът.

Брейди опитва да е зрял.

Как се чувства той четете в teenproblem.net

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди Жизел Бюндхен Том Брейди сватба бивши съпрузи Йоаким Валенте
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem