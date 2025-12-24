Дядо Коледа потегли от родния си град Рованиеми

Точно в 17 ч. вчера Дядо Коледа започна своето околосветско пътешествие. Той потегли от града, в който живее – Рованиеми, разположен на Полярния кръг. Шейната му, теглена от северни елени, е пълна с подаръци за всички, които вярват в него.

Северноамериканската служба за космическа отбрана и тази година е в пълна готовност да проследи пътя на Дядо Коледа и да предава на живо прелитането на шейната над всяко населено място по света. Официалното отброяване вече е в ход, а до оставянето на първия подарък остават точно 15 часа.

Помощниците на Дядо Коледа напомнят, че макар децата вече да спят, когато той посещава домовете им, е добре да му оставят бисквитки и чаша мляко.

Финландската медия “Yle” успя да заснеме белобрадия старец, докато напуска работилниците си в градчето Рованиеми, Финландия, придружен от два елена, пише NOVA.

В следващите часове всички послушни деца ще получат своите подаръци. Мнозина се питат как шейната успява да обиколи планетата за толкова кратко време. Засега обаче магията на празника остава неразгадана.

Който се съмнява в способностите на Дядо Коледа, може да проследи движението на шейната в реално време. Един от начините е чрез приложението на наблюдение на полетите “Flight Radar”. Номерът на полета на шейната е R3DN053.