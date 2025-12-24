Анджелина Джоли показа белезите си от мастектомия

Анджелина Джоли се разголи пред целия свят, показвайки увереност и сила пред очите на стигмата и нормите за красота.

50-годишната актриса даде интервю за френския TIME, придружено от вдъхновяваща фотосесия, насочена главно към жените, които са загубили вяра в себе си и се срамуват да показват тялото си. Анджи иска да им вдъхне отново увереността, от която се нуждаят, и да им напомни, че белезите не са нищо повече от доказателство за преодоляна битка, символ на сила и устойчивост.

На снимките Джоли с гордост показва белезите си от мастектомия, направена преди повече от 10 години. Операцията от 2013 година е напълно доброволна и е като предпазна мярка срещу рак на гърдата. Майката и бабата на Анджелина умират от нелечимото заболяване, а самата тя носи ген, който увеличава риска от него.

„Споделям тези белези с много жени, които обичам“, казва тя пред изданието. „И винаги съм трогната, когато видя други жени да споделят своите“.

Носителката на „Оскар“ допълни „Исках да се присъединя към тях, знаейки че TIME France ще сподели информация относно гръдното здраве, превенцията и образоваността относно рака на гърдата“.

Майката на Джоли, актрисата Маршелин Бертран, почина на 56-годишна възраст през 2007 година, след като бе диагностицирана с рак. В статия за New York Times от май 2013 година, озаглавена „Моят медицински избор“, Анджи казва, че лекарите ѝ са установили наличие на „дефектен ген“ BRCA1, който значително увеличава риска от рак на гърдата.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg