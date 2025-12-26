Звездите, които се сдобиха с бебета през 2025 г.: Жизел Бюндхен, Крис Евънс, Риана...

Много известни личности разшириха семействата си през 2025 г. Риана и A$AP Rocky, Жизел Бюндхен, Ванеса Хъджинс са само част от звездните имена, които се сдобиха с бебета през изминалите 12 месеца, правейки годината една от най-смислените в живота им. Настъпването на календарната 2025 година започна с появата на потомство и в британската кралска фамилия. Това стана след като принцеса Беатрис роди втората си дъщеря от италианския интериорен дизайнер Едоардо Мапели Моци.

А ето и кои други звезди посрещнаха бебета през 2025 г.:

Ванеса Хъджинс и Коул Тъкър

Ванеса Хъджинс обяви, че е посрещнала второто си дете със съпруга си Коул Тъкър на 29 ноември, споделяйки в последваща публикация, че е спукала кръвоносни съдове по време на раждането.

„Е,... аз го направих. Родих още едно бебе!“, написа актрисата в Instagram по това време. „Колко диво е раждането. Голямо поздравление за всички майки. Наистина е невероятно какво могат да направят телата ни.“

Карди Би и Стефон Дигс

През ноември Карди Би увеличи семейството си, когато официално стана майка на четири деца, след като посрещна първото си бебе с приятеля си Стефон Дигс.

„Животът ми винаги е бил комбинация от различни глави и различни сезони. Последната ми глава беше началото на нов сезон. Да започнеш отначало никога не е лесно, но си заслужаваше! Донесох нова музика и нов албум на света! Ново бебе в моя свят и още една причина да бъда най-добрата версия на себе си, още една причина да се обичам повече от всичко друго или от всеки друг, за да мога да продължа да давам на бебетата си любовта и живота, които заслужават“, написа тя чрез публикация в Instagram, споделена на 13 ноември.

Джеси Бонджови и Джеси Лайт

Големият син на Джон Бон Джови, Джеси Бонджови, посрещна първото си дете със съпругата си Джеси Лайт в началото на ноември.

„Блеър Луси Бонджови“, написа Лайт под снимка на ръката на бебето в Instagram на 10 ноември. „Нашето сладко момиченце се роди и не бихме могли да бъдем по-щастливи. Добре дошла на света, бебе Блеър.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg