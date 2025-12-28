Константин - за детството, мечтите, киното и издънката с Емрах

Певецът Константин определя себе си като едно лице с две единствени страни – на романтик и на веселяк. И това лице не се променя дори в най-мрачните си моменти.

„Когато ми е тъжно просто се затварям със себе си, осмислям нещата, плача, спя и с хубава мисъл и с молитва нещата се случват”, споделя той.

Издънката с Емрах

Преди няколко седмици Константин и Емрах се издъниха с гонка по улиците, която заля социалните мрежи. И съответно двамата певци отнесоха много критика.

"Не е най-хубавото нещо, което сме правили. Аз се оправдавам, че е на място, на което няма движение, нито хора. Минало е, съжалявам. Поел съм си вината, платил съм си последствията", казва Константин пред Нова тв.

Забраната да шофира ще изтече след месец.

Мечта му не е била свързана със сцената

Детският блян на фолкпевеца Константин е бил да стане спортист, а не музикант. Неговата надежда е, че мечтата му ще бъде наследена от неговия син. Самият Константин израства в „спартанско” време заради своя строг баща в редиците на МВР, който го е възпитавал. От страна на майка си, той е наследник на Елин Пелин.

„Страната на майка ми са били успешни хора по царско време. Не понасят комунисти, а тя се влюбва в точно такъв”, разказва още Константин. След казармата, през 90-те години той започва да работи в ресторант, където среща отблизо лицата на тогавашния софийски ъндърграунд. „Тези хора бяха мъжкари, от тях съм се учил на много неща и до ден днешен работя по този начин”, заявява той.

Влиза в киното

През 2026 г. Константин влиза в киното с роля във филма „Майната ти, любов“, където певецът играе мъж в сложна връзка. Лентата е на режисьора Исидор Карадимов и за Константин се е получила добре, въпреки че не е разсъждавал много върху персонажа. „Ако бях влязъл в детайли, сигурно щях да блокирам. Успях да вляза в ролята. В живота не съм имал такива моменти. Преди да се оженя, съм играл много роли. Или съм добър актьор или нещо от живота ми е помогнало да изиграя ролята“, признава той.