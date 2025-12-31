IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кевин Костнър показа новата си приятелка, заведе я в Аспен

70-годишният актьор излиза с 46-годишната режисьорка Кели Нунан Горес

31.12.2025 | 20:15 ч. 1
Снимка: Getty Images

Кевин Костнър се наслади на романтична среща с новата си приятелка Кели Нунан Горес в Аспен, Колорадо, в понеделник.

70-годишният актьор и 46-годишната режисьорка бяха забелязани с група приятели.

Кевин носеше кафяво палто, черен пуловер, светлосини дънки и кафяви обувки. Кели избра каки палто с тъмни дънки и добави височина към фигурата си с кафяви боти до глезена.

Слуховете за романса на Кевин и Кели започнаха през август, когато и двамата се появиха на фестивала JAS Labor Day Experience в село Сноумас близо до Аспен през празничния уикенд, макар и поотделно.

Източник каза тогава пред Daily Mail: „Кевин отново има жена в живота си и е щастлив след много мрачен период. Той се вижда с Кели. Бяха заедно в Аспен в края на юли. Опитват се да запазят в тайна връзката си, защото не искат отношенията им да се объркат.“

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Кевин Костнър
