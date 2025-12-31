IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 32

Мел Гибсън и Розалинд Рос са се разделили след 9-годишна връзка

Двамата планират да продължат да отглеждат съвместно 8-годишния си син Ларс

31.12.2025 | 11:57 ч. 4
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Мел Гибсън, който е носител на награда „Оскар", и Розалинд Рос са се разделили след 9-годишна връзка, предаде Ройтерс, като цитира представител на актьора. 

Той потвърди съвместно изявление на двойката, предоставено ексклузивно на списание "Пийпъл". В него се казва, че Гибсън и Рос са сложили край на отношенията си преди около година, но са избрали да не споделят новината публично досега. Те започнаха да се срещат през 2014 г.

В изявлението се казва, че Мел Гибсън и Розалинд Рос планират да продължат да отглеждат съвместно 8-годишния си син Ларс.

„Въпреки че е тъжно да приключим този етап от живота си, ние сме благословени с прекрасен син и ще продължим да бъдем най-добрите родители, каквито можем да бъдем“, написаха двамата в изявлението си.

Гибсън, който е на 69 години, и режисьорката и бивша състезателка по конен спорт Рос (35 г.) не сключиха брак.

Актьорът, прочул се с ролята си във филма „Лудия Макс", има седем деца от Робин Мур, с която бяха женени от 1980 до 2011 г., припомня Ройтерс. Той имаше връзка и с Оксана Григориева, от която има дъщеря на 16 години. 

Мел Гибсън е известен в Холивуд като актьор, режисьор и продуцент. За филма „Смело сърце“  през 1996 г. той спечели „Оскар“ за най-добър филм и най-добър режисьор, припомня Ройтерс.
(БТА)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мил Гибсън Розалинд Рос
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem