BGONAIR Live Новини Днес | 72

Важните моменти от 2025 г., които оставиха отпечатък в медиите и културата

В студиото на "Големите последици" гостуват Дамян Диамандиев и Александър Иванов

31.12.2025 | 20:07 ч. Обновена: 31.12.2025 | 20:15 ч. 0

В празничното новогодишно издание на "Големите последици", озаглавено с усмивка "Големите поледици", Bulgaria ON AIR ви кани на специален обзор на отминалата година.

Този път темите не са само актуални. Нашите гости ни разкриват своя задълбочен обзор на темите от годината.  

В студиото гостуваха инфлуенсърът Дамян Диамандиев - създател на популярния сайт за вицове haha.bg, и Александър Иванов - писател, актьор и сценарист.

Заедно те обсъдиха важните моменти от 2025 г., които оставиха своя отпечатък в медиите, културата и ежедневието ни. 

Гледайте целия разговор във видеото

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Bulgaria ON AIR Александър Иванов Дамян Диамандиев Големите последици
