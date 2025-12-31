Кои бяха хитовете на 2025 година?

В празничното новогодишно издание на "Големите последици", озаглавено "Големите поледици", специално място беше отделено на музиката и нейната роля през изминалата година.

Темата събра Кубрат Аргилашки и Борис Божилов от група "Спални места", които споделиха своя поглед към най-запомнящите се музикални моменти и тенденции.

Двамата поздравиха аудиторията на предаването с музикално изпълнение на живо, което допринесе за празничната атмосфера на предаването.

Целия разговор гледайте във видеото