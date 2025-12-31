IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини Днес

Кои бяха хитовете на 2025 година?

Кубрат Аргилашки и Борис Божилов от група "Спални места" са в студиото на "Големите последици"

31.12.2025 | 21:04 ч. 1
Кои бяха хитовете на 2025 година?

В празничното новогодишно издание на "Големите последици", озаглавено "Големите поледици", специално място беше отделено на музиката и нейната роля през изминалата година. 

Темата събра Кубрат Аргилашки и Борис Божилов от група "Спални места", които споделиха своя поглед към най-запомнящите се музикални моменти и тенденции.

Двамата поздравиха аудиторията на предаването с музикално изпълнение на живо, което допринесе за празничната атмосфера на предаването.   

Целия разговор гледайте във видеото

Тагове:

Кубрат Аргилашки Борис Божилов
