Кои бяха хитовете на 2025 година?

В празничното новогодишно издание на "Големите последици", озаглавено "Големите поледици", специално място беше отделено на музиката и нейната роля през изминалата година.
Темата събра Кубрат Аргилашки и Борис Божилов от група "Спални места", които споделиха своя поглед към най-запомнящите се музикални моменти и тенденции.
Двамата поздравиха аудиторията на предаването с музикално изпълнение на живо, което допринесе за празничната атмосфера на предаването.
Целия разговор гледайте във видеото