8 съвета за успокояване на напрегнатите отношения със свекър и свекърва

Много хора имат проблеми да се разбират с трудни роднини от страна на своя съпруг/съпруга. Всъщност токсичните ви отношения с родителите на партньора ви (или семейството като цяло) могат да се превърнат в истинско бойно поле. Когато не сте на едно мнение или чувствате, че семейството му е твърде натрапчиво или грубо, е естествено да почувствате негодувание и да не искате да сте около тях повече.

Харесва ви или не, семейството му винаги ще бъде там, така че трябва да намерите начин да се справите с тях и с този дискомфорт. Не е нужно връзката ви с новите ви роднини да бъде перфектна – или дори щастлива. Но вместо да възкликвате: „Мразя родата на партньора си!“, трябва да се стремите това да не ви натоварва или ще пострада връзката ви с половинката ви.

Ето 8 малки промени, които могат да успокоят напрегнатите отношения със свекър и свекърва

1. Намерете общ език

Родителите на партньора ви са изключително религиозни, но вие не сте. Те са трескаво десни, а вие сте категорично леви. Това са различия, които е трудно да се игнорират. Но не забравяйте, че не е нужно да сте най-добри приятелки със свекърва си или дори да сте съгласни с нея.

Важното е да намерите общ език. Не се фокусирайте върху това, което ви разделя; фокусирайте се върху това, което ви обединява. Може да е нещо просто, като например шопинг или спортен отбор, към който имате афинитет. Направете тези теми и дейности, в които имате общо, в основата на връзката ви.

2. Планирайте лесна дейност, на която и двете страни могат да се насладят

Ще трябва да се виждате със свекърите си от време на време, така че вместо да е неловко, може би е по-добре да намерите дейности, на които всички можете да се насладите. Ако не искате да говорите твърде много с тях, тогава планирайте съответно (напр. спортен мач или музикален концерт). По този начин можете да прекарате време с родителите на партньора си, но за кратък период от време.

Изследванията показват, че хората, които се занимават със споделени дейности, изпитват по-голямо удовлетворение от връзката. Дори само една нова 7-минутна дейност може да подобри начина, по който хората се чувстват относно връзката си, като ви дава незабавен буфер срещу напрежението.

