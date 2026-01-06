Хю Джакман и Сътън Фостър заминаха на романтична почивка в Коста Рика

Хю Джакман и Сътън Фостър изглеждат по-близки от всякога по време на романтичната си разходка на плажа.

Двамата бяха снимани да плуват в океана, да се прегръщат по бански и да се смеят, докато вълните се разбиваха около тях по време на почивката им в Коста Рика.

Австралийският актьор е сниман да обвива силно ръце около Фостър, докато тя свиква със студената вода.

Бродуейската актриса пък показва стегнатата си фигура в тъмносин бански костюм от две части, а Джакман носи шарени бански, докато двамата се наслаждават на залеза по време на нежната си морска разходка.

По-късно дуото беше видяно да се разхожда по брега, изглеждайки в синхрон.

Демонстрацията на тяхната любов идва само дни след съобщения, че Сътън е „полудяла от ревност“ заради интензивната екранна химия на Хю с Кейт Хъдсън.

По-рано тази седмица Radar Online съобщи, че 50-годишната Фостър трудно преглъща близката връзка на Джакман с 46-годишната му колежка в предстоящия филм Song Sung Blue.

Джакман и Фостър са все по-силни заедно, откакто потвърдиха романса си миналата година през януари.

Връзката им се зароди на фона на раздялата на Джакман с дългогодишната му съпруга Дебора-Лий Фърнес, като бившата двойка официално прекрати брака си през юни 2025 г.

