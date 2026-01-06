IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 130

Хю Джакман и Сътън Фостър заминаха на романтична почивка в Коста Рика

След твърденията, че тя го ревнува лудо от Кейт Хъдсън

06.01.2026 | 21:09 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Хю Джакман и Сътън Фостър изглеждат по-близки от всякога по време на романтичната си разходка на плажа.

Двамата бяха снимани да плуват в океана, да се прегръщат по бански и да се смеят, докато вълните се разбиваха около тях по време на почивката им в Коста Рика.

Австралийският актьор е сниман да обвива силно ръце около Фостър, докато тя свиква със студената вода.

Бродуейската актриса пък показва стегнатата си фигура в тъмносин бански костюм от две части, а Джакман носи шарени бански, докато двамата се наслаждават на залеза по време на нежната си морска разходка.

По-късно дуото беше видяно да се разхожда по брега, изглеждайки в синхрон.

Демонстрацията на тяхната любов идва само дни след съобщения, че Сътън е „полудяла от ревност“ заради интензивната екранна химия на Хю с Кейт Хъдсън.

По-рано тази седмица Radar Online съобщи, че 50-годишната Фостър трудно преглъща близката връзка на Джакман с 46-годишната му колежка в предстоящия филм Song Sung Blue.

Джакман и Фостър са все по-силни заедно, откакто потвърдиха романса си миналата година през януари.

Връзката им се зароди на фона на раздялата на Джакман с дългогодишната му съпруга Дебора-Лий Фърнес, като бившата двойка официално прекрати брака си през юни 2025 г.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хю Джакман Сътън Фостър Коста Рика
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem