Луи Томлинсън май скоро ще предложи брак

От март е с риалити звезда

06.01.2026 | 21:25 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Луи Томлинсън явно е лудо влюбен в приятелката си Зара Макдермът. Според източници, 34-годишният певец, който беше част от One Direction, се готви да предложи брак на риалити звездата. Връзката очевидно се развива бързо, тъй като двамата са заедно от около 10 месеца.

"Никога не сте виждали двойка, която да е толкова влюбена един в друг. Те са толкова щастливо влюбени и аз мисля, че ние може скоро да чуем сватбените камбани", коментира източник на "new".

Тагове:

звезди двойка връзка Луи Томлинсън Зара Макдермът предложение за брак
