Дженифър Гарнър подари на 86-годишната си майка пътуване до северното сияние

Дженифър Гарнър мило почерпи 86-годишната си майка с епично пътуване, за да види северното сияние.

53-годишната актриса сподели видеоклип, в който разказва на своите 17,2 милиона последователи за посещението си в Канада с майка си, където са видели северното сияние, известно още като Aurora Borealis.

„Майка ми, Пат, е авантюристка. Тази година ми каза, че трябва да види северното сияние. Трябва да го види“, подчертава Дженифър в началото на видеото.

„И така, тръгнахме да търсим северното сияние до Йелоунайф в северните територии на Канада. Веднага щом кацнахме на Нова година, слънцето залезе в 15:45 ч.“ – спомня си Гарнър, докато публикува различни снимки от екскурзията.

На множество снимки майката и дъщерята са облечени в тежки зимни палта с качулки, украсени с кожа.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg