IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Дженифър Гарнър подари на 86-годишната си майка пътуване до северното сияние

Епичната екскурзия на двете е била за посрещането на Нова година

09.01.2026 | 03:32 ч. 4
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Дженифър Гарнър мило почерпи 86-годишната си майка с епично пътуване, за да види северното сияние. 

53-годишната актриса сподели видеоклип, в който разказва на своите 17,2 милиона последователи за посещението си в Канада с майка си, където са видели северното сияние, известно още като Aurora Borealis.

„Майка ми, Пат, е авантюристка. Тази година ми каза, че трябва да види северното сияние. Трябва да го види“, подчертава Дженифър в началото на видеото.

„И така, тръгнахме да търсим северното сияние до Йелоунайф в северните територии на Канада. Веднага щом кацнахме на Нова година, слънцето залезе в 15:45 ч.“ – спомня си Гарнър, докато публикува различни снимки от екскурзията.

На множество снимки майката и дъщерята са облечени в тежки зимни палта с качулки, украсени с кожа.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Дженифър Гарнър
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem