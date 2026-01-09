5 десерта без захар, които не трябва да се пекат

Желанието за сладко често се появява точно когато се опитваме да се храним по-балансирано. Добрата новина? Не е нужно десертите да съдържат захар или да минават през фурната, за да бъдат истинско удоволствие. Сладкишите без печене и без добавена захар съчетават удобство, чисти съставки и естествена сладост – без излишни калории и компромиси с вкуса. В тази статия ще откриете пет лесни рецепти, които се приготвят за минути, изискват минимални усилия и доказват, че здравословното може да бъде неустоимо вкусно.

Шоколадово-кокосови хапки (без добавена захар)

Съставки:

1½ чаши (135 г) неподсладени кокосови стърготини

½ чаша (50 г) неподсладено какао

½ чаша (120 г) кокосово масло, разтопено

½ чаша (80 г) фурми без костилки

¼ чаша (30 г) нарязани бадеми

Начин на приготвяне:

Накиснете фурмите в топла вода за 10 минути, след което ги отцедете.

Поставете кокосовите стърготини, какаото, фурмите и разтопеното кокосово масло в кухненски робот.

Пасирайте до получаване на лепкава смес. Добавете бадемите и пасирайте.

Притиснете сместа плътно в малка квадратна форма, покрита с хартия за печене.

Оставете във фризера за 30 минути, след което нарежете на квадрати.

Съхранявайте в хладилник и сервирайте хапките охладени.

Сладостта идва единствено от фурмите и кокоса – без рафинирана захар.

Фъстъчени бонбони без захар

Съставки:

1 чаша (250 г) натурално фъстъчено масло (без добавена захар)

½ чаша (50 г) бадемово брашно

3 с. л. (24 г) подсладител без захар (еритритол или ксилитол)

1 ч. л. ванилов екстракт

Щипка сол

Начин на приготвяне:

Смесете всички съставки в купа до получаване на гъсто тесто.

Оформете около 12 топчета с диаметър около 2,5 см.

Подредете ги върху тава с хартия за печене.

Охладете в хладилник за 20–30 минути преди сервиране.

Съхранявайте в плътно затворен съд до една седмица.

Източник: 5 десерта без захар и без печене