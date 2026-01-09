IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

5 десерта без захар, които не трябва да се пекат

Вкусни и лесни за приготвяне

09.01.2026 | 08:03 ч. 9
Снимка: istock

Снимка: istock

Желанието за сладко често се появява точно когато се опитваме да се храним по-балансирано. Добрата новина? Не е нужно десертите да съдържат захар или да минават през фурната, за да бъдат истинско удоволствие. Сладкишите без печене и без добавена захар съчетават удобство, чисти съставки и естествена сладост – без излишни калории и компромиси с вкуса. В тази статия ще откриете пет лесни рецепти, които се приготвят за минути, изискват минимални усилия и доказват, че здравословното може да бъде неустоимо вкусно.

Шоколадово-кокосови хапки (без добавена захар)

Съставки:

  • 1½ чаши (135 г) неподсладени кокосови стърготини
  • ½ чаша (50 г) неподсладено какао
  • ½ чаша (120 г) кокосово масло, разтопено
  • ½ чаша (80 г) фурми без костилки 
  • ¼ чаша (30 г) нарязани бадеми  

Начин на приготвяне:

  • Накиснете фурмите в топла вода за 10 минути, след което ги отцедете.
  • Поставете кокосовите стърготини, какаото, фурмите и разтопеното кокосово масло в кухненски робот.
  • Пасирайте до получаване на лепкава смес. Добавете бадемите и пасирайте.
  • Притиснете сместа плътно в малка квадратна форма, покрита с хартия за печене.
  • Оставете във фризера за 30 минути, след което нарежете на квадрати.
  • Съхранявайте в хладилник и сервирайте хапките охладени.
  • Сладостта идва единствено от фурмите и кокоса – без рафинирана захар.

Фъстъчени бонбони без захар

Съставки:

  • 1 чаша (250 г) натурално фъстъчено масло (без добавена захар)
  • ½ чаша (50 г) бадемово брашно
  • 3 с. л. (24 г) подсладител без захар (еритритол или ксилитол)
  • 1 ч. л. ванилов екстракт
  • Щипка сол

Начин на приготвяне:

  • Смесете всички съставки в купа до получаване на гъсто тесто.
  • Оформете около 12 топчета с диаметър около 2,5 см.
  • Подредете ги върху тава с хартия за печене.
  • Охладете в хладилник за 20–30 минути преди сервиране.
  • Съхранявайте в плътно затворен съд до една седмица.

Източник: 5 десерта без захар и без печене

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

десерти торти диета калории
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem