Кейт Мидълтън на 44 – какъв подарък може да получи принцесата от крал Чарлз

Днес, 9 януари, Кейт Мидълтън навършва 44 години. И имайки предвид нейния неповторим вкус за мода, сме сигурни, че празникът ѝ ще бъде изпълнен със стил и елегантност.

Принцесата на Уелс започва новата година с празнично лично събитие. Въпреки че тя никога не е правила грандиозни партита, спазвайки кралския протокол, Кейт обича да прекарва празника с най-близките си хора – съпруга ѝ принц Уилям и трите им деца. По традиция рожденичката прави торта заедно с Джордж, Шарлот и Луи, с която посреща своите гости – родителите си, брат си и неговата съпруга, както и сестра си Пипа и нейното семейство. На масата сядат и най-висшите представители на короната, а именно крал Чарлз и кралица Камила.

Бившият кралски иконом Грант Харолд наскоро говори пред Heart Bingo относно това как кралските особи празнуват рождените си дни, като загатна някои неща за личния празник на Кейт.

Източник: Tialoto.bg