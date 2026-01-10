IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сестрата на Никол Кидман, Антония, е най-голямата ѝ опора по време на развода

Вижте двете сестри да се радват на австралийското лято

10.01.2026 | 19:45 ч. 1
Снимка: Getty Images

Всички казват едно и също нещо за сладка снимка на Никол Кидман, позираща с по-малката си сестра Антония, като двете видимо се наслаждават на австралийското лято.

Ако има един човек, който е бил основна подкрепа по време на раздялата на Никол Кидман с Кийт Ърбан, това е именно сестра ѝ.

58-годишната звезда от Babygirl сподели в Instagram сладка снимка, на която позира с 55-годишната Антония, само дни след като разводът ѝ с 58-годишния Кийт Ърбан беше финализиран.

На снимката Никол изглежда младолика, докато гушкаше сестра си, а двете се излежават на открит диван.

Никол изглежда сияйна на снимката, облечена в привличаща вниманието лимоненозелена рокля с флорални дантелени декорации. Нейните характерни ягодоворуси къдрици обрамчват лицето ѝ и тя почти не носи грим.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Никол Кидман
