Сестрата на Никол Кидман, Антония, е най-голямата ѝ опора по време на развода

Всички казват едно и също нещо за сладка снимка на Никол Кидман, позираща с по-малката си сестра Антония, като двете видимо се наслаждават на австралийското лято.

Ако има един човек, който е бил основна подкрепа по време на раздялата на Никол Кидман с Кийт Ърбан, това е именно сестра ѝ.

58-годишната звезда от Babygirl сподели в Instagram сладка снимка, на която позира с 55-годишната Антония, само дни след като разводът ѝ с 58-годишния Кийт Ърбан беше финализиран.

На снимката Никол изглежда младолика, докато гушкаше сестра си, а двете се излежават на открит диван.

Никол изглежда сияйна на снимката, облечена в привличаща вниманието лимоненозелена рокля с флорални дантелени декорации. Нейните характерни ягодоворуси къдрици обрамчват лицето ѝ и тя почти не носи грим.

Източник: Tialoto.bg