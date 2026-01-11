IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Идеалните дизайни маникюр за свежо начало

Какво да си направите, за да навлезете в новата година със стил

11.01.2026 | 21:14 ч. 2
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Януари официално и убедително е тук и един от най-добрите начини да започнете новата година е с нов дизайн върху ноктите си. През 2026 година централна тема ще е излизането от зоната на комфорт и впускане в неочакваното. Това обаче не означава, че трябва да изберете супер сложен маникюр. Вдъхновяваща цветова комбинация или внимателно поставени щрихи могат тотално да обновят визията ви, като същевременно са лесни за постигане у дома. 

Ако този подход с малко усилия и красив резултат ви допада, значи сте попаднали на правилното място. По-долу сме събрали няколко прости идеи за маникюр за януари, които със сигурност ще привлекат вълнение и комплименти с напредването на първия месец на 2026 година. 

Френска панделка

Един от начините да подобрите френския си маникюр, без да се натрапва прекалено много, е с лек детайл. Добавете красива панделка върху някои от върховете си, които преди това сте лакирали в черно на едната и бяло на другата ръка. Използвайте противоположния цвят за създаването на панделка. Ако нямате достатъчно стабилна ръка, винаги може да използвате готови стикери. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

маникюр свежо начало
