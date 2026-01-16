Джигити и в Алпите: Кола се спуска по пистите, застрашавайки скиори ВИДЕО

Кола е заснета да се спуска по склон в здрач във Френските Алпи, на фона на твърдения, че малък, но нарастващ брой шофьори участват в незаконна практика, наречена "родео на пистите".

Колата е заснета в неделя в Лезуш от ски алпинист, който е споделил пред медиите, че е бил "шокиран" да види фарове на склона. Скиорът, чието име не е посочено, е казал, че колата се е качила по пистата, обърнала се е и е слязла отново, всичко това за около минута.

Мишел Кужие, директорът на курорта, е казал:

"Видяното ме ужаси. Не можех да повярвам."

Той допълни, че пистата е била отворена за скиори до 21:00 ч. По времето, когато колата е слизала, сред шофьора е можело да има десетки скиори.

"Това е много опасно поведение", каза Кужие. "При такава скорост на сняг не съм сигурен, че шофьорът би могъл да избегне някого на пътя си. Не мисля, че би могъл да спре. Това е напълно безотговорно. Искрено смятам, че това можеше да се превърне в трагедия."

Гислен Босоне, кметът на Лезуш, че това действие е неуважително и безотговорно.

"Забелязваме все повече и повече нецивилизовано поведение", отбеляза тя и допълни, че полицията е започнала разследване и търси шофьора, който е заподозрян в застрашаване на човешки живот.

В Фосил, близо до швейцарската граница, полицията заяви, че през януари е арестувала около десет шофьори на ски пистите. Повечето от тях са млади френски и швейцарски шофьори, които се описват като "дрифтъри", защото целта им е да дрифтят по снега. Френските медии заявиха, че те са повредили пистите.

През ноември "родео" с коли в Ле Маркщайн във Вогезите във Франция причини унищожаване на ски пистите.

Френските медии съобщиха, че през последните зими са били регистрирани все повече инциденти с коли на ски пистите.