Бен Афлек не иска децата му да се занимават с актьорство

Има 3 деца

16.01.2026 | 20:52 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Бен Афлек сподели, че няма да подлага децата си на натиск. 54-годишният актьор има дъщеря Вайълет на 20 г., дъщеря Серафина на 17 г. и син Самюел на 13 г. от бившата си съпруга Дженифър Гарнър. Двамата се разделиха през 2015 г.

Сега Бен заяви, че няма да насърчава децата си да създадат кариера във филмовата индустрия.

"Подлагаш децата си на нещо, когато имаш публичен живот и това е объркано. Ние наистина искаме да им дадем пространство да осъзнаят какво те искат да правят. Не бих ги притискал в това. Те са брилянтни и прекрасни, и невероятни, и ние ги обичаме и ние сме горди с тях, и се надявам, че те няма да пропилеят живота си с актьорска игра", коментира звездата пред "E!News".

звезди Бен Афлек деца актьорство
