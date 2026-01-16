Женени с деца: Джейсън Стейтъм и Роузи на ски почивка в Австрия

Роузи Хънтингтън-Уайтли се наслади на забавна ски почивка със съпруга си Джейсън Стейтъм и децата им в Австрия.

Британският модел сподели и сладки снимки от пистите в сряда.

38-годишната красавица публикува поредица от снимки в Instagram, на които се вижда, че фамилията се забавлява страхотно.

Дългогодишната двойка, която няма брак, споделя две малки деца - осемгодишен син Джак и тригодишна дъщеря Изабела. Роузи просто е написала под снимките си: "Щастливи семейства“.

Тя сподели сладка снимка на цялото семейство, облечено в ски екипировка, като моделът изглежда много стилно в бели панталони с висока талия, които е съчетала с кремава поло яка и сиво късо палто.

58-годишният Джейсън носи двуцветно бежово и черно яке и панталон North Face, докато държи дъщеря си.

Междувременно малката Изабела изглежда очарователно в розовоснежен костюм с червено-син мотив на сърца, съчетан с розово-сини ръкавици. И Джак изглежда също толкова сладко в тъмносив ватиран костюм, докато Роузи го прегръща.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg