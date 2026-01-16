IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Испания пуснаха стар клип с Хулио Иглесиас как упражнява сексуален тормоз ВИДЕО

Това се е случило преди 22 години

16.01.2026 | 21:45 ч. 5
В Испания пуснаха стар клип с Хулио Иглесиас как упражнява сексуален тормоз ВИДЕО

Испанската журналиста от RTVE Алмудена Ариса публикува в социалната мрежа Х интервю от 2004 г. с музикалната легенда Хулио Иглесиас, който тези дни бе обвинен в сексуално насилие от две жени, работили за него. Обвиненията се отнасят за 2021 г., когато една от жените е била на 22 години.

Във въпросното интервю отпреди 22 години Иглесиас гостува на популярната аржентинска водеща Сузана Хименес в ефира на Телефе. Още с влизането си в студиото испанският певец награбва Хименес и започва да я обсипва с целувки, въпреки опитите ѝ да се откъсне от него.

След това, в хода на разговора, той не спира настъплението си и все така продължава да ѝ търси устните, докато тя всячески се опитва да му обясни, че това не е редно и че е женен.

"Видео, което показва какъв е Хулио Иглесиас. На кадрите водещата изглежда видимо изтормозена и е принудена на няколко пъти да защитава личното си пространство. Днес това видео провокира възмущение и поставя на фокус поведението при власт и злоупотреба, което беше нормализирано в продължение на години", написа журналистката като коментар към видеото.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Хулио Иглесиас Испания сексуален тормоз
