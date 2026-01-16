В Испания пуснаха стар клип с Хулио Иглесиас как упражнява сексуален тормоз ВИДЕО

Испанската журналиста от RTVE Алмудена Ариса публикува в социалната мрежа Х интервю от 2004 г. с музикалната легенда Хулио Иглесиас, който тези дни бе обвинен в сексуално насилие от две жени, работили за него. Обвиненията се отнасят за 2021 г., когато една от жените е била на 22 години.

Във въпросното интервю отпреди 22 години Иглесиас гостува на популярната аржентинска водеща Сузана Хименес в ефира на Телефе. Още с влизането си в студиото испанският певец награбва Хименес и започва да я обсипва с целувки, въпреки опитите ѝ да се откъсне от него.

След това, в хода на разговора, той не спира настъплението си и все така продължава да ѝ търси устните, докато тя всячески се опитва да му обясни, че това не е редно и че е женен.

"Видео, което показва какъв е Хулио Иглесиас. На кадрите водещата изглежда видимо изтормозена и е принудена на няколко пъти да защитава личното си пространство. Днес това видео провокира възмущение и поставя на фокус поведението при власт и злоупотреба, което беше нормализирано в продължение на години", написа журналистката като коментар към видеото.

🔴Un vídeo que retrata a Julio Iglesias.

Una entrevista de 2004 entre Julio Iglesias y Susana Giménez ha vuelto a circular tras la denuncia de dos

ex-empleadas del cantante. En las imágenes, la presentadora se muestra visiblemente incómoda y se ve obligada a marcar límites en… pic.twitter.com/Ae62YZOjXC — Almudena Ariza (@almuariza) January 14, 2026