Новолуние в Козирог - 4 зодии трябва да си зададат нови намерения

Няма по-подходящ момент от Новолуние, за да отбележим началото на нова глава от живота си. Въпреки че преходът на календарната година няма техническо астрологично значение, той все пак е безспорно мощен, когато космическо събитие като Новолунието в Козирог настъпи в момент, който насърчава размисъл, поставяне на намерения и обновено чувство за цел.

В тази връзка, Новолунията започват свои собствени миницикли в специфични области от живота ни, всеки от които се разгръща в течение на шест месеца. Това означава, че това Новолуние, което се случва в Козирог на 18 януари 2026 г., означава нова история, разказана както в колективния, така и в индивидуалния ни живот. Поне част от тази история ще завърши под Пълнолунието в Козирог в началото на юли 2026 г.

Ако имате проблеми с разбирането какво ще правите след половин година – още по-малко как ще изглежда състоянието на света – не сте сами. Едно от най-забележителните неща за астрологичния мироглед обаче е, че той постулира една красива и радикална истина: ние сме едновременно наблюдатели и активни участници в една постоянно развиваща се вселена. Това, което задействаме сега, неизбежно ще се завърши под някаква форма след няколко месеца.

Не всеки ще бъде радикално трансформиран по време на това конкретно Новолуние. На колективно ниво то представлява остатъците от така наречената стара гвардия, особено след като Плутон продължава скорошното си преминаване от Козирог към Водолей, затваряйки шестнадесетгодишна глава, определена от теми като йерархия, традиция, институции, капитализъм и власт.

Ако имате разположения някъде близо до крайните градуси на Козирог, е много вероятно да усетите силно тази луна – вътрешно, външно или и двете. Положителната страна на Козирога се крие в неговата ефективност, дисциплина, работна етика, конкурентоспособност и решителност за успех. С правилната стратегия, намеренията, които си поставяте сега, имат потенциала да се проявят в нещо осезаемо и смислено до настъпването на лятото.

Четирите следващи изгряващи знака трябва да бъдат особено бдителни към промените с наближаването на Новолунието. Ето кратко описание на това защо кардиналните знаци ще се чувстват още по-мотивирани да предприемат действия под влиянието на това Новолуние в Козирог.

Овен

С Новолунието, което се случва във вашия десети дом, вашите амбиции относно кариерата и дългосрочното наследство достигат нови висоти. Мечтаете смело и се чувствате решени да превърнете тези цели в сериозно движение. Що се отнася до вас, провалът не е опция. Ако балансирате смирението със стратегически, предприемачески план, вероятно ще видите големи промени в професионалния си живот през следващите шест месеца. Просто бъдете внимателни да не прегорите - това е реален риск. Бавността и стабилността все още печелят състезанието, дори когато търпението не ви е естествено вродено.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg