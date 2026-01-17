IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Памела Андерсън още милее за бившия си Томи Лий

Актрисата всячески се опитва да поддържа контакт с бащата на децата си

17.01.2026 | 19:47 ч. 7
Снимка: Getty Images

Памела Андерсън разкрива какви са отношенията й с бившия й съпруг Томи Лий.

58-годишната актриса от "Голо оръжие" разкри пред водещия Анди Коен в предаването му по SiriusXM, че не е говорила с 63-годишния Лий от известно време, но очаква да се види с него и съпругата му Британи Лий на предстоящо семейно събиране. 

"Синът ми Дилън ще се жени скоро, така че ще се видим на сватбата", сподели Андерсън, добавяйки че церемонията е насрочена за 26 юни. 

Звездата от "Спасители на плажа" обясни, че е направила няколко опита да се свърже с Лий през годините, особено когато синовете им - 27-годишният Брандън Томас и 26-годишният Дилън Джагър - са го посещавали.

"Те го виждат. Аз винаги питам за него. Опитвала съм да му изпратя кисели краставички. Опитвам се да поддържам контакт", сподели тя, на което Анди Коен шеговито отвърна "Той е отказал твоите краставички?".

Андерсън не разкри повече подробности около връзката си с Томи Лий и каква е причината двамата да не са толкова близки, колкото й се иска. Тя заяви, че се опитва да не се меси в личния му живот и да не издава повече от необходимото, но му пожела всичко най-добро. "Надявам се всичко да е наред с него и семейството му", допълни Памела.

