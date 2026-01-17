Памела Андерсън още милее за бившия си Томи Лий

Памела Андерсън разкрива какви са отношенията й с бившия й съпруг Томи Лий.

58-годишната актриса от "Голо оръжие" разкри пред водещия Анди Коен в предаването му по SiriusXM, че не е говорила с 63-годишния Лий от известно време, но очаква да се види с него и съпругата му Британи Лий на предстоящо семейно събиране.

"Синът ми Дилън ще се жени скоро, така че ще се видим на сватбата", сподели Андерсън, добавяйки че церемонията е насрочена за 26 юни.

Звездата от "Спасители на плажа" обясни, че е направила няколко опита да се свърже с Лий през годините, особено когато синовете им - 27-годишният Брандън Томас и 26-годишният Дилън Джагър - са го посещавали.

"Те го виждат. Аз винаги питам за него. Опитвала съм да му изпратя кисели краставички. Опитвам се да поддържам контакт", сподели тя, на което Анди Коен шеговито отвърна "Той е отказал твоите краставички?".

Андерсън не разкри повече подробности около връзката си с Томи Лий и каква е причината двамата да не са толкова близки, колкото й се иска. Тя заяви, че се опитва да не се меси в личния му живот и да не издава повече от необходимото, но му пожела всичко най-добро. "Надявам се всичко да е наред с него и семейството му", допълни Памела.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg