Отиде си акьторът Иван Несторов

Поклонението ще е в сряда, 21 януари, от 12,30 ч в столичния храм "Св. Седмочисленици"

17.01.2026 | 21:52 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Почина акьторът Иван Несторов, съобщиха от Съюза на артистите във фейсбук.

"Пътя си нагоре пое актьорът Иван Несторов!

Роден на 22 октомври 1933 година, той бе познат от множество роли в театри в страната, телевизионен театър, кино и в последните години с роли в Младежки театър "Николай Бинев". Неуморен участник в клуба "Артисти със сребро в косите" почти до последния си миг. Ще запомним благородството и високия му дух", написаха колегите му.

Несторов е роден в село Тъжа, община Павел Баня. Израства в град Павел баня и за първи път се докосва до театъра в казанлъшкото читалище „Искра". Явява се на изпитите по актьорско майсторство във ВИТИЗ, където е приет в класа на Стефан Сърчаджиев, но тъй като се налага да отбие военната си служба, при завръщането си в Театралното висше училище попада в класа на професор Боян Дановски.

След дипломирането си е изпратен по разпределение в театъра в Силистра, където прави дебюта си в спектакъла „Всяка есенна вечер" от Иван Пейчев. От 1963 година става част от трупата на Народен театър за младежта, който днес е известен като Младежки театър "Николай Бинев". В него работи цели 43 сезона.

Освен че се изявява активно на театрална сцена, той се снима и пред камера. Участвал е в сериали като "На всеки километър", "Капитан Петко войвода", "Приключенията на Авакум Захов". Играе и в десетки филми.

Поклонението пред Иван Несторов ще е в сряда, 21 януари, от 12,30 ч в столичния храм "Св. Седмочисленици".

