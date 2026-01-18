IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Премръзнал щъркел се спаси на топло в параклис край Бургас

Спасителните екипи го намерили вторачен в икона

18.01.2026 | 07:12 ч. 0
Снимка РИОСВ - Бургас

Снимка РИОСВ - Бургас

Премръзнал щъркел се спаси от студа, като намери подслон в параклиса на бургаския квартал "Ветрен".

След множество сигнали за самотен щъркел в полето край квартал „Ветрен” и неуспешни опити на екипи от РИОСВ и лекари от бургаска ветеринарна клиника да хванат птицата и да я приютят в минусовите температури, тя сама си намерила топло убежище, предаде NOVA.

Преди часове щъркелът, който останал да зимува край морето, сам влязъл в малurs параклис в квартала, където го открили вторачен в иконата на "Св. София, Вяра, Надежда и Любов". Повиканите спасителните екипи на място го открили точно така, както са запечатали момента на снимката. 

Щъркелът вече е приютен в единствената в града ветеринарна клиника с опит в грижите и лечението на диви птици.

