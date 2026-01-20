Вижте първи кадри на Софи Търнър като Лара Крофт СНИМКА

Prime Video открехна вратата към предстоящия игрален сериал "Томб Райдър" ("Tomb Raider") и ни показва за първи път Софи Търнър в ролята на емблематичната за видеоигрите Лара Крофт.

Поредицата, която в момента е в продукция, е адаптация по класическия гейминг франчайз и получи официално одобрение от Prime Video през май 2024 година. За участието на Търнър за първи път беше съобщено през ноември същата година.

Търнър е поредната голяма актриса, която поема ролята на Крофт. Археоложката и авантюристка преди това беше пресъздадена на екран в два филма от Анджелина Джоли, а в още един - от Алисия Викандер.

Освен Софи Търнър, в актьорския състав са Мартин Боб-Семпъл, Сигърни Уивър, Джейсън Айзъкс, Джак Банън, Джон Хефърнан, Бил Патерсън, Патерсън Джоузеф, Саша Лус, Жулиет Мотамед, Селия Имри и Аугуст Витгенщайн.

Фийби Уолър-Бридж е създател, сценарист и изпълнителен продуцент. Чад Ходж е изпълнителен продуцент и съ-шоурънър заедно с Уолър-Бридж. Джонатан ван Тюлекен ще бъде режисьор и изпълнителен продуцент.

Първата видеоигра "Томб Райдър" излиза през 1996 г., а Лара Крофт бързо се превръща в женска екшън икона. Най-скорошната игра, "Shadow of the Tomb Raider", излезе през 2018 г., а много от оригиналните класики през годините бяха преработени и пуснати наново. Две нови игри - "Tomb Raider: Legacy of Atlantis" и "Tomb Raider: Catalyst" - са планирани съответно за 2026 г. и 2027 година.

"Томб Райдър" е с изпълнителни продуценти Crystal Dynamics, Фийби Уолър-Бридж и Джени Робинс чрез Wells Street Productions, Дмитри М. Джонсън, Майк Голдбърг и Тимъти Ай. Стивънсън от Story Kitchen, Майкъл Шийл, Чад Ходж, Джонатан ван Тюлекен, както и Legendary Television.

Сериалът е разработен по силата на споразумение между Crystal Dynamics и Amazon MGM Studios, което идва чрез договора за "първи поглед" на Story Kitchen със студиото за разработване на допълнителни истории от "Томб Райдър" във формата на сериали и филми, пише Variety.