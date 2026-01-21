IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Коя е новата приятелка на Кийт Ърбан след развода му с Никол Кидман?

Според Yahoo, новата любов на Ърбан е 26-годишната певица и актриса Карли Скот Колинс

21.01.2026 | 23:50 ч. 1
Снимка: Getty Images

След почти 19 години брак, Никол Кидман и Кийт Ърбан решиха да поемат в различни посоки. Една от най-обичаните светски двойки вече е в историята.

Кийт Ърбан, който е баща на две от децата на Кидман – Сънди Роуз, на 17 години, и Фейт Маргарет, на 15 години, изглежда започва нов живот.

Музикантът има нова приятелка, макар и според медиите все още да няма официално потвърждение за новата му връзка.

Според Yahoo, новата любов на Ърбан е 26-годишната певица и актриса Карли Скот Колинс.

През септември 2025 г. Никол Кидман и Кийт Ърбан обявиха раздялата си. Според информацията, Кидман прекарва с момичетата си 306 дни годишно, докато Ърбан получава 59 дни за лични срещи и грижи, което създава динамика, в която тийнейджърките имат ясна представа за родителската подкрепа и близост.

В последните месеци медиите и източници близки до семейството съобщават, че дъщерите на Кийт Ърбан се отдалечават от баща си поради слухове, че той „живее“ с предполагаема нова приятелка.

