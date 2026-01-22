Въпреки развода: Никол Кидман е оптимист за новата година

Никол Кидман се чувства освежена и оптимистична, след като оставя зад гърба си развода с Кийт Ърбан.

58-годишната актриса подаде документи за развод с 58-годишния музикант през септември 2025 г. А в началото на януари той бе финализиран. Сега звездата е фокусирана върху това да прекарва време с дъщерите си от певеца - Съндей на 17 г. и Фейт на 15 г. Тя гледа напред и към бъдещите си проекти.

"Никол прекарва много време с момичетата си. Тя обича семейното време", твърди източник на "People".

Актрисата прекара Коледа и Нова година в родната си Австралия. Но сега се завърна в Нашвил.

"Тя е освежена и оптимистична за новата година. Всички те се връщат към рутината си. Нещата са спокойни... Тя гледа напред към заета и вълнуваща година професионално също, с няколко проекта, които идват", посочи още източникът.

Още по темата четете в teenproblem.net