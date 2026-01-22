Двойно страдание: Дъщерята на Томи Лий Джоунс е била бременна по време на смъртта си

Истинска трагедия разтърси Холивуд. Дъщерята на легендарния актьор Томи Лий Джоунс – Виктория, е била бременна в третия месец, преди да бъде открита мъртва в луксозния хотел "Феърмонт" в Сан Франциско на Нова година. Разкритието идва от съдебни документи, цитирани от US Magazine.

Все още не е ясно дали младата жена е знаела за бебето към момента на смъртта си.

Виктория Джоунс е намерена в безсъзнание в ранните часове на 1 януари, а пристигналите на място медици само са констатирали смъртта ѝ. Тя е била едва на 34 години.

По информация на близки до разследването официална причина за смъртта все още не е обявена, но в медийното пространство циркулират версии за фатална комбинация от кокаин и алкохол.

Животът на Виктория далеч не е бил безоблачен. Тя е имала проблемно минало и нееднократни сблъсъци със закона, което е накарало баща ѝ да подаде молба за попечителство през август 2023 г. По това време тя е била настанена за 14 дни в болнично заведение, пише Телеграф.

Източник, близък до семейството, разкри пред Daily Mail, че актьорът преживява кошмар. „Томи е напълно съкрушен. За човек, който винаги изглежда железен, тази загуба го е ударила като камион“, споделя приближен.

Виктория Джоунс е родена през 1991 г. и още като дете стъпва на големия екран – на 11 години се появява във филма „Мъже в черно 2“ редом до баща си. По-късно участва и в популярния сериал One Tree Hill.